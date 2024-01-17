Делегация Беларуси примет участие в саммите Движения неприсоединения в Уганде

Для сохранения мира на земле наша страна делает немало. В то время как по всей планете нарастает напряженность, Беларусь остается верна принципу, что проявление агрессии, жертвы среди мирного населения недопустимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента делегация во главе с министром иностранных дел примет участие саммите Движения неприсоединения. Эта организация объединяет 120 государств, которые противостоят односторонним подходам и действиям в отношении развивающихся стран.

Беларусь присоединилась к Движению в 1998 году. Очередной саммит объединения в ближайшие дни принимает Уганда. Программа визита белорусской делегации включает выступления на пленарной сессии высокого уровня, министерском сегменте и по отдельным вопросам повестки дня, а также ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами.