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Делегация Беларуси примет участие в саммите Движения неприсоединения в Уганде

17 января 2024 06:15
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Для сохранения мира на земле наша страна делает немало. В то время как по всей планете нарастает напряженность, Беларусь остается верна принципу, что проявление агрессии, жертвы среди мирного населения недопустимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Беларуси примет участие в саммите Движения неприсоединения в Уганде-1

По поручению Президента делегация во главе с министром иностранных дел примет участие саммите Движения неприсоединения. Эта организация объединяет 120 государств, которые противостоят односторонним подходам и действиям в отношении развивающихся стран.

Беларусь присоединилась к Движению в 1998 году. Очередной саммит объединения в ближайшие дни принимает Уганда. Программа визита белорусской делегации включает выступления на пленарной сессии высокого уровня, министерском сегменте и по отдельным вопросам повестки дня, а также ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

# Международное сотрудничество

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