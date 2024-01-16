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ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в разных странах

16 января 2024 19:45
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ВОЗ обратилась с призывом к международному сообществу выделить 1,5 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в разных странах-1

В этом году в медицинской помощи нуждаются более 170 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщил генсек организации. Он заявляет о необходимости собрать сумму в кратчайшие сроки. Тяжелой гуманитарная ситуация остается в Судане, Гаити и секторе Газа. Там, по данным ООН, голод испытывают 2 миллиона 300 тысяч жителей. Практически ежедневно люди выстраиваются в очереди на благотворительной кухне в надежде получить горячую еду.

ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в разных странах-4

Однако, по словам местных, продовольствия все равно не хватает на семью. Почти вся помощь, поступающая в анклав, проходит через Рафах на границе с Египтом. Часть грузов просто не доходят до отдаленных районов сектора.

# Международная политика

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