ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в разных странах

ВОЗ обратилась с призывом к международному сообществу выделить 1,5 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВОЗ обратилась с призывом к международному сообществу выделить 1,5 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году в медицинской помощи нуждаются более 170 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщил генсек организации. Он заявляет о необходимости собрать сумму в кратчайшие сроки. Тяжелой гуманитарная ситуация остается в Судане, Гаити и секторе Газа. Там, по данным ООН, голод испытывают 2 миллиона 300 тысяч жителей. Практически ежедневно люди выстраиваются в очереди на благотворительной кухне в надежде получить горячую еду.
Однако, по словам местных, продовольствия все равно не хватает на семью. Почти вся помощь, поступающая в анклав, проходит через Рафах на границе с Египтом. Часть грузов просто не доходят до отдаленных районов сектора.