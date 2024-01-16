ВОЗ обеспокоена гуманитарной ситуацией в разных странах

В этом году в медицинской помощи нуждаются более 170 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщил генсек организации. Он заявляет о необходимости собрать сумму в кратчайшие сроки. Тяжелой гуманитарная ситуация остается в Судане, Гаити и секторе Газа. Там, по данным ООН, голод испытывают 2 миллиона 300 тысяч жителей. Практически ежедневно люди выстраиваются в очереди на благотворительной кухне в надежде получить горячую еду.