Эстонский парламент отказался от сноса советского памятника Воину-освободителю

Эстонский парламент отказался от немедленного сноса «Бронзового солдата». Законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, а также других монументов советским воинам был отклонен в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстонский парламент отказался от немедленного сноса «Бронзового солдата». Законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, а также других монументов советским воинам был отклонен в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос на голосование вынесла Консервативная народная партия, которая выступала за ликвидацию обелиска. Однако в поддержку данной инициативы сторонников оппозиции высказались лишь 14 депутатов, 54 выступили против попытки отказаться от истории.
«Бронзовый солдат» был установлен в центре Таллина в 1947 году. В апреле 2007-го монумент перенесли на Военное кладбище. Русскоязычное население Эстонии расценило эти действия как глумление над памятью павших. Отметим, несмотря на откровенное недовольство населения Прибалтики, власти республик продолжают борьбу с историей, проявляется которая зачастую в сносе памятников советским воинам.