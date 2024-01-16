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Эстонский парламент отказался от сноса советского памятника Воину-освободителю

16 января 2024 19:45
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Эстонский парламент отказался от немедленного сноса «Бронзового солдата». Законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, а также других монументов советским воинам был отклонен в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонский парламент отказался от сноса советского памятника Воину-освободителю-1

Вопрос на голосование вынесла Консервативная народная партия, которая выступала за ликвидацию обелиска. Однако в поддержку данной инициативы сторонников оппозиции высказались лишь 14 депутатов, 54 выступили против попытки отказаться от истории.

Эстонский парламент отказался от сноса советского памятника Воину-освободителю-4

«Бронзовый солдат» был установлен в центре Таллина в 1947 году. В апреле 2007-го монумент перенесли на Военное кладбище. Русскоязычное население Эстонии расценило эти действия как глумление над памятью павших. Отметим, несмотря на откровенное недовольство населения Прибалтики, власти республик продолжают борьбу с историей, проявляется которая зачастую в сносе памятников советским воинам.

# Международная политика # Новости Эстонии

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