Эстонский парламент отказался от сноса советского памятника Воину-освободителю

Эстонский парламент отказался от немедленного сноса «Бронзового солдата». Законопроект о демонтаже памятника Воину-освободителю, а также других монументов советским воинам был отклонен в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос на голосование вынесла Консервативная народная партия, которая выступала за ликвидацию обелиска. Однако в поддержку данной инициативы сторонников оппозиции высказались лишь 14 депутатов, 54 выступили против попытки отказаться от истории.