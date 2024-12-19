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Путин заявил, что Израиль является главным бенефициаром в Сирии

19 декабря 2024 12:48
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Российский лидер Владимир Путин считает, что главным бенефициаром происходящих в Сирии процессов является Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

« …главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – указал он, говоря о Сирии.

Путин заявил, что Израиль является главным бенефициаром в Сирии-1

Фото: kremlin.ru

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# Владимир Путин # Международная политика

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