Путин заявил, что Израиль является главным бенефициаром в Сирии

Российский лидер Владимир Путин считает, что главным бенефициаром происходящих в Сирии процессов является Израиль. Об этом сообщает ТАСС.
« …главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – указал он, говоря о Сирии.
Российский лидер Владимир Путин считает, что главным бенефициаром происходящих в Сирии процессов является Израиль. Об этом сообщает ТАСС.
« …главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», – указал он, говоря о Сирии.
Фото: kremlin.ru
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