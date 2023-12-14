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Путин: ВС России немного отошли возле Крынок для сохранения сил

14 декабря 2023 14:19
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В районе Крынки на Днепре российское командование решило отойти на небольшое расстояние, чтобы не нести лишних потерь. ВСУ заняли на левом берегу небольшую территорию, которая, как отметил президент России Владимир Путин, была для них тупиковой. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Путина, противник объявил о начале масштабного контрнаступления, но оно не принесло успеха. Последней его попыткой было пробиться на левый берег Днепра и двинуться в сторону Крыма. ВСУ сконцентрировали свой артиллерийский удар на узком участке левого берега. Чтобы сохранить своих солдат и избежать лишних потерь, российское командование приняло решение отступить на небольшое расстояние.

Путин констатирует, что ВСУ захватили этот участок берега длиной около 1200 метров и шириной около 300 метров. При этом он отмечает, что украинские военные попали в огневой мешок, и вражеская сторона бросает туда личный состав только по политическим причинам.

# Владимир Путин

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