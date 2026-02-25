Путин сообщил о возможных попытках подрыва российских газопроводов в Чёрном море

Президент России Владимир Путин сообщил, что есть информация о ведении подготовки возможного подрыва российских газопроводов в Черном море, пишет РИА Новости.
Данную информацию российский лидер огласил на заседании коллегии ФСБ РФ. «Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток», – указал он.
Посредством «Голубого потока» осуществляется поставка природного газа из РФ для турецких пользователей, через «Турецкий поток» осуществляется газоснабжение государств Южной и Юго-Восточной Европы.
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