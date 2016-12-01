Путин: Россия готова к диалогу с Трампом и улучшению отношений

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. Российский лидер подчеркнул, что обе стороны сошлись на том, что отношения между Россией и США нужно улучшать.

«Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что неудовлетворительное состояние российско-американских отношений необходимо выправлять. Как я уже сказал, наша страна готова к диалогу», – заявил Владимир Путин на внешнеполитической конференции в Москве.

«Все мы знаем, что за последние годы российско-американские связи существенно ухудшились. Но это не наша вина», - сказал Путин.

«Сейчас, когда предвыборная кампания США уже окончена и в Белый дом вскоре придет новый президент, хочется верить, что появится шанс наладить российско-американские отношения, что важно не только для людей наших стран, но и для обеспечения международной безопасности и стабильности».

За отношениями Путина и Трампа наблюдали на протяжении всех президентских выборов. Новоизбранный президент США признал Путина сильным лидером. Летом сотрудники разведки США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Они заявили, что российские хакеры взломали ресурсы Национального комитета Демократической партии и обнародовали электронные письма представителей предвыборной кампании Клинтон.