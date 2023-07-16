Путин: российские специалисты изучают западную технику НАТО, поставляемую ВСУ странами Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты будут изучать трофейную технику Запада, пишет ТАСС.

Он высказал интерес к возможности применять приобретенные ими (специалистами) знания и технологии. Путин также обратил внимание на доступность в России эффективного современного оборудования, в том числе и танка Т-90 «Прорыв». Он также признал, что противник тоже выпускает новейшие образцы техники.

В последнее время отечественные специалисты начали изучать захваченную на передовой в районе Запорожской области американскую боевую машину Bradley. В Россию также доставили сбитую ракету Storm Shadow. Кроме того, в России планируется организовать выставочную экспозицию вышедшей из строя техники НАТО, доставленной Украине ее партнерами.

Украинские потери в ходе контратаки оцениваются более чем в 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские колесные танки AMX и американские БМП Bradley.

