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Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для поражения «Орешником»

19 декабря 2024 12:15
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Президент Владимир Путин предлагает западным специалистам провести эксперимент и выявить в Киеве объект для удара по «Орешнику». Об этом пишет РИА Новости.

Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для поражения «Орешником» -1

Фото: kremlin.ru

Он отметил, что у противника нет шансов сбить «Орешник». О первом применении ракеты Путин объявил 21 ноября, сообщив, что в ответ на удары в Брянской и Курской областях войска РФ нанесли комбинированный удар по индустриальному комплексу в Днепропетровске. Это была проверка ракетного комплекса «Орешник» в боевых условиях.

# Международная политика # Владимир Путин

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