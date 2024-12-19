Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве для поражения «Орешником»

Президент Владимир Путин предлагает западным специалистам провести эксперимент и выявить в Киеве объект для удара по «Орешнику». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что у противника нет шансов сбить «Орешник». О первом применении ракеты Путин объявил 21 ноября, сообщив, что в ответ на удары в Брянской и Курской областях войска РФ нанесли комбинированный удар по индустриальному комплексу в Днепропетровске. Это была проверка ракетного комплекса «Орешник» в боевых условиях.