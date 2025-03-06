Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США

Дарчиев также будет являться постоянным представителем в Организации американских государств.

Российский лидер Владимир Путин утвердил Александра Дарчиева в качестве посла России в США. Об этом пишет РИА Новости.

До этого он занимал пост директора Северной Атлантики МИД. На минувшей неделе США вручили ноту о согласии с его назначениями.

Дарчиев родился в 1960 году, закончил Московский государственный университета, говорит на английском и французском языке, ранее был послом в Канаде.

Предыдущий посол, Анатолий Антонов, оставил свой пост в октябре прошлого года.