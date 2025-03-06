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Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США

06 марта 2025 08:23
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Российский лидер Владимир Путин утвердил Александра Дарчиева в качестве посла России в США. Об этом пишет РИА Новости.

Дарчиев также будет являться постоянным представителем в Организации американских государств.

Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США-1

Фото: pixabay

До этого он занимал пост директора Северной Атлантики МИД. На минувшей неделе США вручили ноту о согласии  с его назначениями. 

Дарчиев родился в 1960 году, закончил Московский государственный университета, говорит на английском и французском языке, ранее был послом в Канаде. 

Предыдущий посол, Анатолий Антонов, оставил свой пост в октябре прошлого года.

# Международная политика # Владимир Путин

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