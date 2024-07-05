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Боррель о визите Орбана в Москву: ЕС исключает официальные контакты с РФ

05 июля 2024 10:22
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ЕС не имеет официальных контактов с российским лидером, поэтому визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву осуществляется в рамках двухсторонних отношений, а не от лица ЕС. Об этом пишет РИА Новости. 

Орбан не получил от Совета ЕС мандата на этот визит.

Боррель также подчеркнул, что членство Венгрии в Совете ЕС не предоставляет ему права быть представителем ЕС на мировой арене. 

При этом сам Орбан подчеркнул, что общается с Москвой и Киевом от собственного имени. ЕС не предоставлял Венгрии мандат на ведение переговоров с Украиной и Россией.

# Международная политика

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