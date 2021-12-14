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Путин и Макрон обсудили ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС

14 декабря 2021 19:19
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Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС обсудили президенты России и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы не хотим никаких школ». Как беженцы отреагировали на создание образовательного центра в ТЛЦ? – читайте здесь.   

Владимир Путин в разговоре с Эмманюэлем Макроном высказался за обсуждение данных вопросов в прямых контактах представителей Евросоюза с Минском. При этом лидер России обратил особое внимание на нарушение Польшей и странами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Владимир Путин # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

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