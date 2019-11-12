В Донбассе завершился очередной этап разведения сил

Новости Украины. Очередной этап разведения сил завершился в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Район Петровского и Богдановки был последней точкой на линии соприкосновения. Процедура прошла согласно графику, под наблюдением представителей ОБСЕ.

12 ноября начнется следующий этап операции – разбор оборонительных сооружений и разминирование района. Таким образом, большая часть Минских договоренностей теперь выполнена, а значит, формальных препятствий для встречи в нормандском формате больше нет.

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится 12 ноября в Минске. Основным вопросом для обсуждения станет реализация «формулы Штайнмайера». Не исключено и продолжение работы над списками удерживаемых лиц, планируемых к обмену между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.