Дзиодзина: культурный код самосознания белорусов ориентирован на миролюбие, созидание, сотрудничество

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В предстоящий воскресный день Беларусь традиционно готовится отмечать праздник Пасхи. Однако же несмотря на то, что формальная сторона традиций очень красивая, воспринимать это событие как соблюдение ритуалов было бы не совсем правильным. Потому как событие связано прежде всего с духовными скрепами, с фундаментальной идеологией, ориентирами.
Так, например, празднование пасхальных выходных нередко ассоциируется с традициями покраски яиц и освещением куличей в церкви. Однако корни этого праздника уходят далеко за пределы знакомых большинству ритуалов, если обратиться к религиозно-философскому содержанию пасхальных событий, то они ставят перед обществом те же вопросы, о которых и сегодня важно поразмышлять современникам.
Основные из них: как относимся к ближнему? Как понимаем добро и зло, что значит – поступать правильно и неправильно, и всегда ли находим мужество настоять, что правы? Если смотреть с точки зрения становления белорусского общества, то ответы на эти вопросы легли в основу особой идеологии – белорусскости. Поскольку структура нашего самосознания формировалась в условиях христианских ценностей. И на сегодняшний день, независимо от степени воцерковленности, изначально культурный код самосознания белорусов ориентирован на миролюбие, созидание, сотрудничество, взаимопомощь и ответственность за свою судьбу.
Алена Дзиодзина:
С точки зрения стабильности государства, это как раз те ценности, что в долгосрочной перспективе становятся скрепой государства и общества. По этой же самой причине мы на сегодняшний день наблюдаем рост популярности социально-психологических провокаций. Когда в процессе попыток организации «цветных революций» общество подвергается эскалации изнутри. Как правило, саботажники предпринимают усилия, чтобы раздуть социальное недовольство, чувство несправедливости, сместить фокус внимания внутренних проблемных вопросов во вне. В практической жизни это проявляется так, что эмоциональную энергетику недовольства направляют на поиски виноватого своего некомфортного положения. Как бы подсказывая, в ком конкретно причина. На психологическом уровне это дезориентирует и побуждает социум совершать ошибки.
Совершенно иные функции несут традиционные праздники, закрепление опыта, рефлексия своего поведения и сопричастность своей культуре. Возвращаясь к пасхальным праздникам, это не яйца, не куличи – это в первую очередь сопричастность. Когда даже традиционные подготовки к символичной покраске куриных яиц, выпечка сдобы с изюмом объединяет людей вокруг общих задач, культурных обычаев и риторических нарративов, скрепляющих нацию.