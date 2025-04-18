Дзиодзина: культурный код самосознания белорусов ориентирован на миролюбие, созидание, сотрудничество

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В предстоящий воскресный день Беларусь традиционно готовится отмечать праздник Пасхи. Однако же несмотря на то, что формальная сторона традиций очень красивая, воспринимать это событие как соблюдение ритуалов было бы не совсем правильным. Потому как событие связано прежде всего с духовными скрепами, с фундаментальной идеологией, ориентирами.

Так, например, празднование пасхальных выходных нередко ассоциируется с традициями покраски яиц и освещением куличей в церкви. Однако корни этого праздника уходят далеко за пределы знакомых большинству ритуалов, если обратиться к религиозно-философскому содержанию пасхальных событий, то они ставят перед обществом те же вопросы, о которых и сегодня важно поразмышлять современникам.

Основные из них: как относимся к ближнему? Как понимаем добро и зло, что значит – поступать правильно и неправильно, и всегда ли находим мужество настоять, что правы? Если смотреть с точки зрения становления белорусского общества, то ответы на эти вопросы легли в основу особой идеологии – белорусскости. Поскольку структура нашего самосознания формировалась в условиях христианских ценностей. И на сегодняшний день, независимо от степени воцерковленности, изначально культурный код самосознания белорусов ориентирован на миролюбие, созидание, сотрудничество, взаимопомощь и ответственность за свою судьбу.