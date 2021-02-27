Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване

Новости Армении. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, собрались на новый митинг у парламента в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция стянула сюда дополнительные силы. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.