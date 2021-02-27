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Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване

27 февраля 2021 15:52
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Новости Армении. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении, собрались на новый митинг у парламента в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване-1

Полиция стянула сюда дополнительные силы. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.

Противники Пашиняна собрались на новый митинг у парламента в Ереване-4

Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану часть спорных территорий.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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