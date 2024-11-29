Петровский: мы видим определенный раскол западных элит по дальнейшей стратегии в отношении Украины

Петр Петровский, политолог:

Мы видим определенный раскол западных элит по дальнейшей стратегии в отношении Украины. У нас условно, как делят «партия войны» и «партия мира». «Партия войны» призывает продолжать такую же политику Байдена и компании, то есть выделять средства на милитаризацию и за счет жизни украинцев, за счет украинской экономики, инфраструктуры и территории продолжать войну с Российской Федерацией украинскими руками. В ситуации, когда Трамп пришел к власти, что произошло? Им надо на сегодняшний день таким образом эскалировать конфликт, чтобы, с одной стороны, не получить ядерную боеголовку на свою голову, а с другой стороны, чтобы сделать невозможными и бесповоротными любые мирные переговоры для Трампа.

И для этого они начинают эскалировать.

Григорий Азаренок, СТВ:

И поджигать везде, от Грузии до Сирии.

Петр Петровский:

Грузию они бы и так и так подожгли. Они понимают, что геополитическая переориентация Грузии ломает их всю малину в регионе. То есть и Армения уже не сможет так вилять хвостом. С другой стороны, у России будет расширяться выход к незамерзающим портам, отдаленных от зоны проведения специальной военной операции. Но возвратимся здесь. То есть вот «партия войны».

А что так называемая « партия мира»? Я здесь не совсем согласен. Многие не понимают ее. Почему-то внезапно Трамп выступает за перемирие, за заморозку и прочее. А я могу ответить почему. Потому что в противном случае перемирие и мир будет на платформе международной платформе «Друзей Мира», бразильско-китайской инициативе. И если это произойдет, это будет, наверное, впервые в истории глобального мира, когда страны глобального большинства, то есть коллективного Востока, принудят к перемирию. Это будет революция геополитического масштаба. И Трамп здесь, выходит, как такой пожарник: да, мы согласимся на то, что надо заморозить конфликт в Украине. Но на этот счёт мы это делаем для чего? С одной стороны, не дать инициативу Китаю и странам коллективного Востока, а с другой стороны, я бы тут подчеркнул: соблазнить Россию через либеральную башню Кремля, что: а может, в родную западную гавань вы к нам вернетесь?