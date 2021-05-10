Протестующие в Израиле закидали полицию петардами. В ответ правоохранители применили водомёты

Новости Израиля. В Восточном Иерусалиме полиция применила водометы против протестующих. Участники беспорядков закидывали стражей правопорядка фейерверками и петардами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Восточном Иерусалиме полиция применила водометы против протестующих. Участники беспорядков закидывали стражей правопорядка фейерверками и петардами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе столкновений 120 человек были ранены. Протесты продолжаются уже больше недели. За это время пострадали сотни человек. Поводом для возмущения стала попытка выселить 28 палестинских семей из их домов. В 1960-х годах власти Иордании поселили палестинцев в арабский квартал Шейх Джаррах, но не выдали документы на право собственности.
Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Вечером 10 мая в Нью-Йорке обсудить проблему соберется Совет безопасности.