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Протестующие в Израиле закидали полицию петардами. В ответ правоохранители применили водомёты

10 мая 2021 12:58
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Новости Израиля. В Восточном Иерусалиме полиция применила водометы против протестующих. Участники беспорядков закидывали стражей правопорядка фейерверками и петардами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Израиле закидали полицию петардами. В ответ правоохранители применили водомёты-1

В ходе столкновений 120 человек были ранены. Протесты продолжаются уже больше недели. За это время пострадали сотни человек. Поводом для возмущения стала попытка выселить 28 палестинских семей из их домов. В 1960-х годах власти Иордании поселили палестинцев в арабский квартал Шейх Джаррах, но не выдали документы на право собственности.

Протестующие в Израиле закидали полицию петардами. В ответ правоохранители применили водомёты-4

Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Вечером 10 мая в Нью-Йорке обсудить проблему соберется Совет безопасности.

# Акции протеста # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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