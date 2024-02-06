«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС

Испания пополнила список стран, где проходят протесты фермеров. В разных частях страны они блокируют дороги тракторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малаге протестующие перекрыли баррикадами из горящих покрышек все подъезды к одному из крупнейших портов. На юге закрываются шоссе, ведущие к французской границе. Похожие сообщения приходят и из Италии. В Милане фермеры протестовали перед штаб-квартирой регионального правительства. В Турине в акции протеста приняла участие колонна из 200 тракторов. На некоторых трассах образовались многокилометровые пробки. Но фермеры не собираются снимать блокаду.

Протест будет продолжаться. Мы выдвинули требования и все еще ждем, что нам ответят. Нам нужна помощь, что очень важно, особенно для нас, молодых фермеров. И мы сделаем все возможное, чтобы власти, наконец, решили наши проблемы. Иначе мы лишимся своего будущего.