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«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС

06 февраля 2024 13:40
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Испания пополнила список стран, где проходят протесты фермеров. В разных частях страны они блокируют дороги тракторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС-1

В Малаге протестующие перекрыли баррикадами из горящих покрышек все подъезды к одному из крупнейших портов. На юге закрываются шоссе, ведущие к французской границе. Похожие сообщения приходят и из Италии. В Милане фермеры протестовали перед штаб-квартирой регионального правительства. В Турине в акции протеста приняла участие колонна из 200 тракторов. На некоторых трассах образовались многокилометровые пробки. Но фермеры не собираются снимать блокаду.

«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС-4

Протест будет продолжаться. Мы выдвинули требования и все еще ждем, что нам ответят. Нам нужна помощь, что очень важно, особенно для нас, молодых фермеров. И мы сделаем все возможное, чтобы власти, наконец, решили наши проблемы. Иначе мы лишимся своего будущего.

«Протест будет продолжаться». Фермеров возмущает аграрная политика ЕС-7

Сейчас колонны техники продолжают съезжаться к Риму, чтобы принять участие в масштабной акции протеста. По заявлению фермерских союзов Италии, организаторов протестных акций, начиная с четверга в разных частях итальянской столицы начнутся многочисленные демонстрации. Возмущение фермеров вызывает аграрная политика ЕС. Введенные им правила, а также растущие расходы на производство и низкие закупочные цены уничтожают сельское хозяйство.

# Акции протеста

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