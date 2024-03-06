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Проливные дожди затопили северо-западные штаты Бразилии

06 марта 2024 06:14
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На северо-западе Бразилии бушует наводнение. В результате природного катаклизма 17 городов подверглись колоссальным разрушениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди затопили северо-западные штаты Бразилии-1

Продолжительные ливни вызвали повышение уровня воды в реке. Власти эвакуировали тысячи жителей из зоны бедствия. Экстренные службы уже начали ликвидировать последствия. К разбору завалов привлекли военных. Группы гражданской обороны проводят спасательные операции. По прогнозам метеорологов, непогода отступит лишь к середине месяца.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

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