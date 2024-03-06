Проливные дожди затопили северо-западные штаты Бразилии

На северо-западе Бразилии бушует наводнение. В результате природного катаклизма 17 городов подверглись колоссальным разрушениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжительные ливни вызвали повышение уровня воды в реке. Власти эвакуировали тысячи жителей из зоны бедствия. Экстренные службы уже начали ликвидировать последствия. К разбору завалов привлекли военных. Группы гражданской обороны проводят спасательные операции. По прогнозам метеорологов, непогода отступит лишь к середине месяца.