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«Новый старт». В Сингапуре завершилась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

12 июня 2018 08:01
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Новости мира. Историческая встреча. В Сингапуре завершился саммит США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Новый старт». В Сингапуре завершилась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына-1

По его окончанию Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ, который главы государств окрестили «Новым стартом». Церемония состоялась в отеле «Капелла» на острове Сентоса. Дословное содержание соглашения пока неизвестно, однако Трамп заверил присутствующих, что после его подписания процесс ядерного разоружения Корейского полуострова пойдет очень быстро.

«Новый старт». В Сингапуре завершилась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына-4

Дональд Трамп, президент США:
Итак, мы подписываем очень важный документ, довольно всеобъемлющий документ. И у нас будут отличные отношения.Позже я дам пресс-конференцию, которая продлится чуть меньше двух часов. И мы обсудим всё это. И для нас большая честь подписать это соглашение. Спасибо.

Ким Чен Ын, Председатель Государственного совета КНДР:
Сегодня у нас была историческая встреча, и мы решили оставить прошлое позади. Мы подписываем важный документ.

Мир увидит серьезные изменения.

Я хотел бы выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча всё же состоялась. Спасибо!

«Новый старт». В Сингапуре завершилась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына-7

В общей сложности, саммит длился около 5 часов. Лидеры стран пообщались один на один, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. Полное ядерное разоружение и гарантии мира на Корейском полуострове, а также нормализация отношений между США и Северной Кореей стали ключевыми темами обсуждений.

# Международная политика # Фотофакт

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