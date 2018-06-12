«Новый старт». В Сингапуре завершилась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира. Историческая встреча. В Сингапуре завершился саммит США и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его окончанию Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ, который главы государств окрестили «Новым стартом». Церемония состоялась в отеле «Капелла» на острове Сентоса. Дословное содержание соглашения пока неизвестно, однако Трамп заверил присутствующих, что после его подписания процесс ядерного разоружения Корейского полуострова пойдет очень быстро.

Дональд Трамп, президент США:

Итак, мы подписываем очень важный документ, довольно всеобъемлющий документ. И у нас будут отличные отношения.Позже я дам пресс-конференцию, которая продлится чуть меньше двух часов. И мы обсудим всё это. И для нас большая честь подписать это соглашение. Спасибо.

Ким Чен Ын, Председатель Государственного совета КНДР:

Сегодня у нас была историческая встреча, и мы решили оставить прошлое позади. Мы подписываем важный документ.

Мир увидит серьезные изменения.

Я хотел бы выразить благодарность президенту Трампу за то, что эта встреча всё же состоялась. Спасибо!