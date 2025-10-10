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Программу всеобщей военной подготовки запускают в Польше

10 октября 2025 06:59
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В Польше запустят пилотную программу всеобщей военной подготовки. Министерство обороны страны планирует за год обучить солдатскому делу 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам курс продлится до 30 дней и будет включать обучение использованию беспилотников, владению оружием, а также основы медицинской помощи. После его окончания курсанты примут военную присягу и получат статус резервистов. Минобороны также объявило о подготовке информационной кампании, направленной на привлечение как можно большего числа людей к участию в этой программе.

# Международная политика

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