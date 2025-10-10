Программу всеобщей военной подготовки запускают в Польше

В Польше запустят пилотную программу всеобщей военной подготовки. Министерство обороны страны планирует за год обучить солдатскому делу 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам курс продлится до 30 дней и будет включать обучение использованию беспилотников, владению оружием, а также основы медицинской помощи. После его окончания курсанты примут военную присягу и получат статус резервистов. Минобороны также объявило о подготовке информационной кампании, направленной на привлечение как можно большего числа людей к участию в этой программе.