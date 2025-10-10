Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на юге Филиппин

Землетрясение предварительной магнитудой 7,6 произошло утром у берегов провинции Восточный Давао на юге Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщил национальный институт вулканологии и сейсмологии, подземные толчки были зафиксированы в 9:43 по местному времени примерно в 62 километрах к востоку от Маная. Очаг залегал на глубине в 10 километров.

Институт заявил, что это тектоническое землетрясение вызовет афтершоки и нанесет значительный ущерб. Объявлена угроза цунами. Опасные волны вероятны для побережья, расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.