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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на юге Филиппин

10 октября 2025 06:54
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Землетрясение предварительной магнитудой 7,6 произошло утром у берегов провинции Восточный Давао на юге Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщил национальный институт вулканологии и сейсмологии, подземные толчки были зафиксированы в 9:43 по местному времени примерно в 62 километрах к востоку от Маная. Очаг залегал на глубине в 10 километров. 

Институт заявил, что это тектоническое землетрясение вызовет афтершоки и нанесет значительный ущерб. Объявлена угроза цунами. Опасные волны вероятны для побережья, расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.

# Землетрясение

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