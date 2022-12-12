Прогноз ООН: Африку накроет рекордный голод в 2023 году

Рекордный голод прогнозируют в Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные данные озвучили в ООН.

Уже сейчас в странах Центральной и Западной Африки более 35 миллионов человек не в состоянии удовлетворить основные потребности в пище. При этом пятую часть голодающих составляют дети. В ООН заявили о необходимости принятия срочных мер для обеспечения продовольственной безопасности. Поскольку, согласно прогнозам экспертов, показатель продолжит расти и в 2023 году.