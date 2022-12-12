Прямой эфир

Прогноз ООН: Африку накроет рекордный голод в 2023 году

12 декабря 2022 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рекордный голод прогнозируют в Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные данные озвучили в ООН.

Прогноз ООН: Африку накроет рекордный голод в 2023 году-1

Уже сейчас в странах Центральной и Западной Африки более 35 миллионов человек не в состоянии удовлетворить основные потребности в пище. При этом пятую часть голодающих составляют дети. В ООН заявили о необходимости принятия срочных мер для обеспечения продовольственной безопасности. Поскольку, согласно прогнозам экспертов, показатель продолжит расти и в 2023 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европейские депутаты: главной целью ЕС стало нападение на Россию, противостояние ей
12 декабря 2022 15:39

Европейские депутаты: главной целью ЕС стало нападение на Россию, противостояние ей

Снежная буря в Эстонии оставила без света тысячи домов
12 декабря 2022 14:23

Снежная буря в Эстонии оставила без света тысячи домов

В Нидерландах фермеры устроили ночной заезд на тракторах
12 декабря 2022 14:20

В Нидерландах фермеры устроили ночной заезд на тракторах