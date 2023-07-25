Песков: страны Запада и США давят на Африку из-за предстоящего саммита в Санкт-Петербурге

Страны Запада пытались воспрепятствовать предстоящему саммиту «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты оказывали чрезвычайное давление почти на все африканские государства, не оставили в стороне и посольства Франции. Да и другие представительства западных стран также предпринимали попытки помешать саммиту и участию в этом мероприятии африканских государств.

Второй российско-африканский саммит и экономико-гуманитарный форум пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, где участники подпишут пакет соглашений, включая совместный план действий.