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Песков: страны Запада и США давят на Африку из-за предстоящего саммита в Санкт-Петербурге

25 июля 2023 13:01
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Страны Запада пытались воспрепятствовать предстоящему саммиту «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты оказывали чрезвычайное давление почти на все африканские государства, не оставили в стороне и посольства Франции. Да и другие представительства западных стран также предпринимали попытки помешать саммиту и участию в этом мероприятии африканских государств. 

Второй российско-африканский саммит и экономико-гуманитарный форум пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, где участники подпишут пакет соглашений, включая совместный план действий.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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