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Женщина с букетом цветов сорвала выступление Марин Ле Пен в Париже

18 апреля 2017 10:48
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Новости Франция. Неприятный инцидент произошел во время выступления кандидата в президенты во Франции. На сцену выбежала девушка с букетом цветов в разгар речи Марин Ле Пен. Зрители выразили свое возмущение. В результате, кандидат так и не смогла завершить свое выступление.

Тем временем на улицах столицы не стихают протесты. Митингующие поджигают дымовые шашки, забрасывают камнями стражей порядка. В ответ полицейским пришлось разогнать толпу слезоточивым газом. В акциях протеста принимают участие несколько сотен человек. Они выступают против одного из кандидатов на пост президента страны. Напомню, первый тур выборов пройдет уже 23 апреля. Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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