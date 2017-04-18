Женщина с букетом цветов сорвала выступление Марин Ле Пен в Париже

Новости Франция. Неприятный инцидент произошел во время выступления кандидата в президенты во Франции. На сцену выбежала девушка с букетом цветов в разгар речи Марин Ле Пен. Зрители выразили свое возмущение. В результате, кандидат так и не смогла завершить свое выступление.

Тем временем на улицах столицы не стихают протесты. Митингующие поджигают дымовые шашки, забрасывают камнями стражей порядка. В ответ полицейским пришлось разогнать толпу слезоточивым газом. В акциях протеста принимают участие несколько сотен человек. Они выступают против одного из кандидатов на пост президента страны. Напомню, первый тур выборов пройдет уже 23 апреля. Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.