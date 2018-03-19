В Копенгагене турецкое посольство забросали коктейлями «Молотова»

Новости Дании. В Копенгагене разыскивают злоумышленников, устроивших нападение на турецкое диппредставительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные забросали здание коктейлями «Молотова» и скрылись.

Пострадавших в результате инцидента нет, в момент атаки в здании почти не было людей. Однако, фасад посольства оказался повреждён. По данным полиции, правонарушителей было двое. По факту ЧП проводится проверка.