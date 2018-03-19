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В Копенгагене турецкое посольство забросали коктейлями «Молотова»

19 марта 2018 11:51
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Новости Дании. В Копенгагене разыскивают злоумышленников, устроивших нападение на турецкое диппредставительство,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные забросали здание коктейлями «Молотова» и скрылись.

В Копенгагене турецкое посольство забросали коктейлями «Молотова»-1

Пострадавших в результате инцидента нет, в момент атаки в здании почти не было людей. Однако, фасад посольства оказался повреждён. По данным полиции, правонарушителей было двое. По факту ЧП проводится проверка.

В Копенгагене турецкое посольство забросали коктейлями «Молотова»-4

# Фотофакт # Хулиганство

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