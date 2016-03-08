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Пригородный поезд упал в реку в Калифорнии: 14 человек пострадали

08 марта 2016 10:08
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Новости США. В американском штате Калифорния пригородный поезд упал в реку. Пострадали 14 человек. Состояние некоторых медики оценивают как тяжелое.

Инцидент произошел на участке путей, которые проходят рядом с рекой. По предварительной версии, пассажирский состав столкнулся с деревом, которое рухнуло на рельсы. От удара один из вагонов перевернулся и упал в воду. Не исключено, что пригородный поезд был на автопилоте, в кабине в момент столкновения машиниста не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Железнодорожные катастрофы # Авария в США

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