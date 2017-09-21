При землетрясении в Мексике рухнула церковь: погибли 11 человек, в том числе дети

Новости Мексики. В мексиканском штате Пуэбла из-за землетрясения рухнула церковь, в которой проходил обряд крещения. В результате погибли 11 прихожан, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое пострадавших доставлены в больницу. Еще двоих пытаются вытащить из-под завалов спасатели и местные жители. Во многих городах Мексики сейчас идут поисково-спасательные работы.

Накануне мощные подземные толчки превратили в руины десятки зданий и унесли жизни более 230 человек. В стране открыты временные убежища и пункты сбора помощи пострадавшим.