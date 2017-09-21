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В Бангладеш перевернулся грузовик с гуманитарным грузом: погибли не менее 9 человек

21 сентября 2017 08:21
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Новости Бангладеш. Не менее 9 человек погибли в результате автомобильной аварии в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 госпитализированы с тяжелыми травмами. Инцидент произошел на юго-востоке страны.

В Бангладеш перевернулся грузовик с гуманитарным грузом: погибли не менее 9 человек-1

Груженный гуманитарной помощью грузовик «Красного полумесяца» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет, когда водитель потерял контроль над управлением. Он направлялся к границе с Мьянмой, где находятся лагеря беженцев. Личности погибших пока не установлены, однако известно, что речь идет о гражданах Бангладеш.

# Фотофакт # Авария

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