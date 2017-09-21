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В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, движущиеся со скоростью 350 км/час

21 сентября 2017 08:35
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Новости Китая. В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они курсируют между Пекином и Шанхаем 7 раз в день со скоростью 350 км/час. Время в пути занимает всего 4,5 часа, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, движущиеся со скоростью 350 км/час-1

Ветка Пекин-Шанхай – одна из наиболее загруженных в Китае. В год пассажиропоток на ней превышает 100 миллионов человек. Именно в связи с этой загруженностью было принято решение повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить по ней поезда нового типа.

# Фотофакт # Китай

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