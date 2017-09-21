В Китае запустили самые быстрые в мире поезда, движущиеся со скоростью 350 км/час

Они курсируют между Пекином и Шанхаем 7 раз в день со скоростью 350 км/час. Время в пути занимает всего 4,5 часа, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Ветка Пекин-Шанхай – одна из наиболее загруженных в Китае. В год пассажиропоток на ней превышает 100 миллионов человек. Именно в связи с этой загруженностью было принято решение повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить по ней поезда нового типа.