Экс-премьер Украины Азаров: страна не сможет добиться членства в НАТО и ЕС

Украина в обозримом будущем не будет членом НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет РИА Новости.

Скорее, она может стать партнером Альянса, но и это максимум, дополнил он. Азаров отмечает, что вступление в НАТО, как и в ЕС, для Украины недосягаемо. Вместо этого страна вправе рассчитывать только на статус партнера, предоставляющего ей политические консультационные услуги по вопросам безопасности.

Азаров полагает, что Украину обманывают, так как такой статус не дает никаких гарантий членства в Североатлантическом альянсе. Он обращает внимание на то, что статус партнера предполагает проведение дискуссий на уровне министров, обмен информацией, более широкий доступ к программам сотрудничества и более тесное взаимодействие во время кризисных ситуаций, а также подготовку к операциям НАТО. Экс-премьер также считает, что даже сами американцы настроены против выполнения взятых на себя обязательств перед Украиной.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на четкое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. Он также отметил разочарованность украинских военных в связи с отсутствием четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. СМИ писали, что перед встречей лидеров НАТО в Вильнюсе 11-12 июля планируется провести глобальный саммит по реализации украинской формулы мира.