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При взрыве бомбы в Салониках погибла женщина

05 мая 2025 07:37
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Сильный взрыв в центре греческого города Салоники. В результате погибла женщина, повреждены соседние дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве бомбы в Салониках погибла женщина-2

По данным полиции, сработало самодельное устройство возле отделения крупного банка и парковки жилого дома. Следователи не исключают, что погибшая сама заложила бомбу, которая взорвалась из-за неосторожного обращения. Известно, что жертва ранее имела проблемы с законом.

# ЧП

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