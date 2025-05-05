При взрыве бомбы в Салониках погибла женщина

Сильный взрыв в центре греческого города Салоники. В результате погибла женщина, повреждены соседние дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный взрыв в центре греческого города Салоники. В результате погибла женщина, повреждены соседние дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным полиции, сработало самодельное устройство возле отделения крупного банка и парковки жилого дома. Следователи не исключают, что погибшая сама заложила бомбу, которая взорвалась из-за неосторожного обращения. Известно, что жертва ранее имела проблемы с законом.