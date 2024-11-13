При наезде автомобиля на толпу в Китае погибли 35 человек

62-летний мужчина на внедорожнике совершил наезд на людей в городе Чжухае КНР, пишет РИА Новости.

По информации местного отделения полиции, наезд на людей, которые находились в спортцентре города Чжухай, был совершен 11 ноября вечером. Инцидент привел к смерти 35 человек, 43 – доставлены в медицинские учреждения с ранениями.

Прибывшие на место представители полиции увидели, что водитель наносит сам себе удары ножом. Мужчина был немедленно задержан и доставлен в медицинское учреждение. В больнице он впал кому.

В ходе расследования появилась информация, что такое поведение мужчины могло быть спровоцировано итогами раздела имущества в ходе бракоразводного процесса.