Более 220 человек погибли из-за штормов в Испании – страна готовится к новой волне наводнений

Ситуация в Испании – наглядный пример того, что меры, предпринимаемые мировым сообществом по улучшению климата, не работают. В стране готовятся к очередной мощной волне наводнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне приближающихся штормов вновь объявлена тревога. Предупреждения о сильных дождях и ветре объявлены в восьми регионах страны.

Под ударом снова окажутся Балеарские острова, Каталония и Валенсия. Там до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции. Десятки местных жителей все еще числятся пропавшими без вести. Число погибших в результате предыдущего удара стихии превысило 220 человек. В ликвидации последствий участие принимают больше 15 тысяч военнослужащих и 45 тысяч волонтеров. Но граждане относятся к подобным мерам скептически. Они обвинили власти в бездействии – помощь правительства нужна была раньше, когда страну заливало, говорят активисты. Недовольство испанцев вновь вылилось в массовые демонстрации.