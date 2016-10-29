Президентские выборы в США: демократический ослик стал чересчур худым, а у республиканского слона отвалились бивни

Главные выборные новости сегодня (а впрочем, и вчера и завтра) – из США. Там уже началось досрочное голосование по выборам Президента. Борьба кандидатов, политическое шоу с элементами комедии. И трагизма немало. Так всегда строились президентские выборы в Америке. Строились! – это не хаотичное развитие событий. Американцы не скрывают этого, а наиболее умные посмеиваются. Достаточно просмотреть комедию «Плутовство, или Хвост виляет собакой» – фильму 20 лет, но все те же темы и те же финты, которыми управляют политтехнологи из закулисья.

Итак, сексуальные скандалы и войны, то есть выборы в США. 8 ноября ключевой день. Прогнозируют, что 40% американцев заранее придут на избирательные участки, то есть проголосуют досрочно. Надо понимать, что выборы в США двухступенчатые. Всенародным голосованием Президента не определяют, голосуют за выборщиков (делегатов), которые потом уже выбирают Президента. С последними новостями – Алексей Волков.

Дональд Трамп:

У меня есть план, как сделать Америку снова великой страной за сто дней.

Хиллари Клинтон:

Америка – величайшая нация в истории.

Американское самодовольство не изменяет местным политикам и в самый решительный момент борьбы за Овальный кабинет. И сама борьба выглядит так же живописно и ничуть не дешевле голливудских блокбастеров: бюджет – почти миллиард долларов на двоих, яркая картинка, конфликт между кандидатами и гарантированный хеппи-энд – по крайней мере, обещают, что добро обязательно победит. Хотя «добро» у каждого свое.

Сергей Кизима, политолог:

Хиллари Клинтон – это послушный винтик в отлаженной государственной системе США. С ней не будет никаких неожиданностей, она будет делать то, что наиболее влиятельные группировки ей скажут делать. Дональд Трамп напротив – это элемент хаоса, непредсказуемости, спонтанности. Поэтому он так дико пугает воротил Америки.

Конкуренция «слонов» и «ослов» – в данном случае Трампа и Клинтон – уже давно переросла в личную вражду кандидатов. Они – настоящие герои прайм-тайма и для них нет запрещенных или недопустимых средств. Беспощадность к врагам предполагает сиропную нежность к друзьям и прессе, в чьей дружбе нуждаешься, а в своей день рождения – особенно.

Хиллари Клинтон:

Я съела свой кусочек торта и советую всем – очень вкусно.

В битве за Белый дом впервые в истории страны конкуренты не пожали друг другу руки ни до, ни после дебатов, которые смотрели свыше семидесяти миллионов человек.

Хиллари Клинтон:

Когда Дональд попадает в неловкое положение, он начинает искать выход любыми способами.

Дональд Трамп:

Какая же противная женщина.

Упущением Трампа конкуренты воспользовались молниеносно. Майки с этой цитатой разлетелись, как горячие пирожки. А кандидата от республиканцев в сексуальных домогательствах обвинили уже десять женщин. Ни одной из них Трамп не признал. И напомнил Клинтон о приключениях ее мужа, едва не стоивших тому президентского кресла. Но крик женского возмущения уже не остановить.

Элизабер Уоррен, сенатор штата Массачусетс:

Мы противные женщины сильные, умные, и знаешь что Дональд, противные женщины пойдут голосовать, чтобы навсегда вычеркнуть тебя из нашей жизни.

И вот, казалось, Клинтон уже в дамках. Но американцы так и не простили ей скандал с почтой: будучи госсекретарем, Хиллари вела секретную переписку из дома, нарушая нормы секретности, чем не преминули воспользоваться хакеры. Каждый второй американец требует привлечь кандидата к уголовной ответственности.

Марат Тертеров, директор Европейского геополитического форума (Бельгия):

Спецструктуры будут ее покрывать. Они будут ее охранять, потому что если вышли какие-то конфиденциальные сведения, мы не знаем сегодня, что вышло. Эти емейлы не были выпущены на свободное пространство.

Драки в верхах оставляют рубцы на шкурах людей простых. Брайан Трамп не более чем однофамилец миллиардера, но за свой автомобильный номер с фамилией на «Т» получает ежедневно.

Брайан Трамп, однофамилец Дональда Трампа:

Люди кричат мне вслед оскорбления и постоянно подрезают меня на дороге. Это очень страшно. Люди такие агрессивные только потому, что я однофамилец кандидата в президенты.

А это «Угольный штат» Кентукки. Здесь весьма удивлены последней статистикой о том, что безработица в стране практически побеждена.

Джимми Рэй Линдон, мэр города Хазард (штат Кентукки):

Только за последнее время в регионе сократили шесть тысяч рабочих мест. Людям некуда идти, и наша экономика уничтожена.

А тем временем в США стартовало досрочное голосование. Но это досрочное голосование – у кого надо досрочное. В Беларуси оно есть повод для критики, а здесь, у себя – благо: сорок процентов, почти пятьдесят миллионов граждан решили голосовать раньше срока. При этом международных наблюдателей Минюст страны допустил на участки лишь в четырех штатах. А бывший мэр Нью-Йорка в интервью CNN заявил, что американские политтехнологи применяют пресловутую «карусель» – это, впрочем, правильная карусель, демократическая.

Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка:

Несколько штатов уже давно известны кражами голосов. В Пенсильвании и Чикаго жульничество длилось годами. Когда я баллотировался первый раз на пост мэра, они на автобусах привозили людей из соседнего штата голосовать – некоторые люди заполняли бюллетени раз десять.

Многомесячный бенефис Трампа и Клинтон затмил других кандидатов, а они есть. Либертарианец Гэрри Джонсон и «зеленая» Джилл Стейн также будут в бюллетенях. Но ни дебатов, ни активной агитации они не проводят – бюджет не тот, а доступа к медиа практически нет. В целом же в разных штатах представлено около тридцати кандидатов. Кстати, система выборов в США построена так, что народ выбирает не сам, а через выборщиков. В каждом штате их разное количество – оно пропорционально населению – всего по стране 538. И все действует по принципу «победитель получает все» даже если разница всего в один голос. Эта система неоднократно приводила к скандалам. Именно таким хитрым образом 16 лет назад Джордж Буш-младший одержал победу. Хотя большинство населения поддерживало Альберта Гора.

Считается, что именно тогда в главном колеблющемся штате Флорида американская демократия приказала долго жить. И сегодня, по предварительным опросам, опять Флорида и еще пять штатов не определились, какого они – красного или синего цвета. Пока расклад сил таков: 272 выборщика – за Клинтон, чуть меньше 200 – за Трампа. В серой зоне еще около сотни голосов. Они и решат судьбу Белого дома. Впрочем, шаманы из Перу уверяют, что результаты гонки уже знают – высшие силы подсказали.

Американцы уверены, что выборы в любом случае добра не принесут – ведь за красивой картинкой и белоснежной улыбкой кандидатов скрывается кризис двух основных систем – демократический ослик стал чересчур худым, а у республиканского слона отвалились бивни. А третьего по факту до сих пор не дано.