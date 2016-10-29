«Возьмут ли Париж штурмом»: часть беженцев из Кале спит на улицах

Новости Беларуси. После уничтожения стихийного лагеря мигрантов в Кале количество спящих на улицах Парижа беженцев возросло на треть. Городские власти подчеркивают, что хоть некоторые нелегалы действительно переселились из «джунглей», эта тенденция не массовая.

Местные жители тем временем беспокоятся, что мигранты «возьмут Париж штурмом».

Напоминаем: стихийный лагерь в Кале снесли на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.