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В Чикаго из-за загоревшегося самолета 20 пассажиров госпитализированы

29 октября 2016 14:01
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Новости США. 20 человек пострадали в чикагском аэропорту после того, как самолет охватил пожар. Команда судна экстренно отменила вылет и стала эвакуировать пассажиров, которые получили травмы, спускаясь по аварийным трапам.

Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать серьезная неисправность двигателя. Приехавшие пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взлетную полосу одного из крупнейших аэропортов на время закрыли.

# Возгорание самолета

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