В Чикаго из-за загоревшегося самолета 20 пассажиров госпитализированы

Новости США. 20 человек пострадали в чикагском аэропорту после того, как самолет охватил пожар. Команда судна экстренно отменила вылет и стала эвакуировать пассажиров, которые получили травмы, спускаясь по аварийным трапам.

Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать серьезная неисправность двигателя. Приехавшие пожарные уже ликвидировали возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.