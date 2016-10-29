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В Чикаго на взлете загорелся самолет со 160 пассажирами: видео очевидцев

29 октября 2016 12:18
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Новости США. В чикагском аэропорту загорелся шедший на взлет самолет.

В тот момент на борту находились более 160 человек.

Капитан судна отменил рейс, все пассажиры были эвакуированы. Но без пострадавших не обошлось. Их насчитывается несколько десятков.

Большинство травм пассажиры получили при выходе по аварийным трапам.

Их госпитализировали. По предварительным данным, у лайнера лопнула шина, а после повредился двигатель, в результате чего возник пожар. Сейчас специалисты узнают точные причины аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии событий можно узнать здесь.

# Фотофакт # Возгорание самолета

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