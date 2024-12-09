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В Эстонии участились магазинные кражи

09 декабря 2024 07:13
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Военные расходы оставили социальный сектор стран ЕС без финансов. Бедность и безработица все чаще толкают граждан на преступления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии участились магазинные кражи-2

В Эстонии стало больше магазинных краж. В отдельных регионах показатель вырос почти наполовину в сравнении с 2023 годом. Более того, преступники становятся агрессивными. Склонные к насилию жители страны действуют сообща. Полиция некоторых городов не может взять ситуацию под контроль. Бессилие правоохранителей дорого обходится объектам торговли.

# Кризис в ЕС

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