Военные расходы оставили социальный сектор стран ЕС без финансов. Бедность и безработица все чаще толкают граждан на преступления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные расходы оставили социальный сектор стран ЕС без финансов. Бедность и безработица все чаще толкают граждан на преступления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Эстонии стало больше магазинных краж. В отдельных регионах показатель вырос почти наполовину в сравнении с 2023 годом. Более того, преступники становятся агрессивными. Склонные к насилию жители страны действуют сообща. Полиция некоторых городов не может взять ситуацию под контроль. Бессилие правоохранителей дорого обходится объектам торговли.