В Эстонии участились магазинные кражи

Фатигаров: вполне возможны российские удары по незаконным американским базам в Сирии

«Путин, когда ему сказали: а какие могут быть сейчас ответные удары? Мы говорим про удары «Орешником» по Украине, а может быть, не только по Украине, тут же и Лавров об этом говорил, что уже мы воюем со всем НАТО».