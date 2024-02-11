Прямой эфир

Президент Венгрии объявила о своей отставке из-за скандала

11 февраля 2024 09:01
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Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в прямом эфире телеканала M1. Об этом пишет РИА Новости.

Она ушла в отставку в результате громкого скандала, связанного с ее решением о помиловании бывшего замглавы детского дома, который скрывал от общественности преступления директора-педофила. Новак пояснила свое решение тем, что, по ее мнению, осужденный не злоупотребил доверием детей.

Признав свою ошибку, Новак принесла извинения и сказала, что не считает себя более пригодной для исполнения обязанностей президента. На фоне этого скандала, ранее, в четверг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес поправку в конституцию, предусматривающую запрет на помилование педофилов.
 

# Международная политика # Каталин Новак

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