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Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде

09 июля 2018 14:13
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Новости Таиланда. Сообщается, что операция по спасению одного из них длилась 5 часов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде-1

Информации о состоянии мальчиков пока нет. Все они будут доставлены в больницу. Главная задача медиков -- адаптация глаз подростков к свету. На протяжении двух недель 12 юных футболистов и их тренер были заблокированы. Операция по эвакуации тех, кто еще остался в пещере, продолжается.

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде-4

# Спасение # Фотофакт

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