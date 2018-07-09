Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде

Новости Таиланда. Сообщается, что операция по спасению одного из них длилась 5 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информации о состоянии мальчиков пока нет. Все они будут доставлены в больницу. Главная задача медиков -- адаптация глаз подростков к свету. На протяжении двух недель 12 юных футболистов и их тренер были заблокированы. Операция по эвакуации тех, кто еще остался в пещере, продолжается.