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Президент России посетит Китай с государственным визитом

15 мая 2024 06:47
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Владимир Путин посетит Китай. Приезд российского лидера в Поднебесную запланирован на 16 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России посетит Китай с государственным визитом-1

Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой президента России после его переизбрания. Визит состоится по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. Ожидается, что Владимир Путин посетит два города – Пекин и Харбин.

Так, в рамках встречи российский и китайский лидеры отметят 75-летие дипломатических отношений между странами. Стороны обсудят вопросы сотрудничества и геополитическую обстановку. Переговоры пройдут в узком и расширенном составе.

# Международная политика # Новости Китая

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