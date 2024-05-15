Президент России посетит Китай с государственным визитом

Владимир Путин посетит Китай. Приезд российского лидера в Поднебесную запланирован на 16 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой президента России после его переизбрания. Визит состоится по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. Ожидается, что Владимир Путин посетит два города – Пекин и Харбин.

Так, в рамках встречи российский и китайский лидеры отметят 75-летие дипломатических отношений между странами. Стороны обсудят вопросы сотрудничества и геополитическую обстановку. Переговоры пройдут в узком и расширенном составе.