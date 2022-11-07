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Президент Финляндии: страна не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

07 ноября 2022 14:20
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Новости Финляндии. Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны, выступая на открытии учений по национальной обороне.

Президент Финляндии: страна не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО-1

Тем более что никто из будущих союзников по Североатлантическому альянсу этого не предлагает. Вместе с тем законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны. К заявлениям Хельсинки в штаб-квартире военного союза отнеслись несколько сдержанно. Помощник генсека НАТО сообщил, что никто не говорил о передаче ядерного оружия Финляндии. Но не исключено, что оно там не появится.

# Оружие и боеприпасы # Саули Ниинисте # Новости Финляндии # Фотофакт

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