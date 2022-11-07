Президент Финляндии: страна не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Новости Финляндии. Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны, выступая на открытии учений по национальной обороне.

Тем более что никто из будущих союзников по Североатлантическому альянсу этого не предлагает. Вместе с тем законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны. К заявлениям Хельсинки в штаб-квартире военного союза отнеслись несколько сдержанно. Помощник генсека НАТО сообщил, что никто не говорил о передаче ядерного оружия Финляндии. Но не исключено, что оно там не появится.