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Президент Бразилии не будет участвовать в июньской конференции по Украине

17 мая 2024 08:27
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет участвовать в июньской встрече по Украине в Швейцарии, но рассмотрит вариант участия в саммите G7 в Италии. Об этом пишет РИА Новости.

Российская Федерация не будет присутствовать на конференции в Швейцарии, поскольку считает неприемлемой предложенную формулу мира. Москва готова вести переговоры, но Киев запретил это на законодательном уровне. Россия считает, что ситуация в Украине может стабилизироваться только при учете текущей ситуации и новых реалий.

# Международная политика # Луис Инасиу Лула да Силва

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