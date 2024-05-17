Путин пообещал предоставить льготы китайским инвесторам

Россия поддержит планы Китая локализовать производства на российской территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина.

«...готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы...» – сказал глава российского государства.

Он отметил готовность предоставить для китайских инвесторов льготы и доступ к технологической базе России. Путин также отметил необходимость совместной работы России и Китая по разработке высоких и инновационных технологий для усиления их лидерских позиций в мировой экономике.