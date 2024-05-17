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Путин пообещал предоставить льготы китайским инвесторам

17 мая 2024 08:20
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Россия поддержит планы Китая локализовать производства на российской территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина.

«...готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы...» – сказал глава российского государства.

Он отметил готовность предоставить для китайских инвесторов льготы и доступ к технологической базе России. Путин также отметил необходимость совместной работы России и Китая по разработке высоких и инновационных технологий для усиления их лидерских позиций в мировой экономике.

# Международная политика

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