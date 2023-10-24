Премьер Украины заявил, что в мире закончились снаряды

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мире наблюдается дефицит боеприпасов, в том числе и в Украине. Об этом пишет Financial Times, передает РИА Новости.

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире <...>.» – заявил Шмыгаль.

Он отметил необходимость производства боеприпасов на территории Украины, так как глобальные запасы исчерпаны. В этом связи Киев уже внес поправки в свой бюджет, чтобы укрепить военно-оборонный комплекс. Однако стремительное преобразование производства снарядов столкнулось с проблемой – глобальный дефицит пороха.

