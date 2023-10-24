Страны Латинской Америки договорились о мерах стимулирования экономического развития региона

Лидеры Латинской Америки, в том числе пять глав государств, представляющих Венесуэлу, Колумбию, Гаити, Гондурас и Кубу, в совместном заявлении договорились о мерах, способствующих экономическому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о тарифных преференциях, сотрудничестве в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.

Тему обсудили во время саммита в Мексике. Она является наиболее острой в преддверии предстоящих в 2024 году президентских выборов как в этой стране, так и в США. Руководители стран Латинской Америки также выдвинули предложение о внесении изменений в международную финансовую систему относительно внешнего долга стран со средним уровнем дохода. Что позволит им развивать экономику и уменьшить социальное неравенство, которое часто становится причиной миграции.