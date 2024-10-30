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Премьер Словакии сообщил о готовности говорить с Путиным

30 октября 2024 13:37
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По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он готов без сомнений говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом», – рассказал Фицо. По словам политика, если необходимость провести встречу будет, то он готов к этому.

Фицо также сообщил о намерении совершить визит в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта поездка для него – личный долг, подчеркнул политик.

# Международная политика # Владимир Путин

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