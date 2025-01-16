Премьер Молдовы недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан высказал недовольство тем, что РФ согласна поставлять газ только для Приднестровья, но не для Молдавской ТЭС, обеспечивающей до 80 процентов электроэнергии в стране. Об этом пишет ТАСС.

Он обвинил РФ в дестабилизации региона. С января поставки газа в Молдову прекращены из-за введенного Киевом запрета на транзит и долга Кишинева.

В то же время сообщается, что лидер Приднестровья на днях был в Москве на переговорах и договорился о возобновлении поставок.