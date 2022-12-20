«Премьер-министру нужно перестать прятаться за СМИ». В Великобритании бастуют 100 тысяч медиков

Новости Великобритании. Британию вновь сотрясают протесты. В Королевстве проходит крупнейшая более чем за 100 лет забастовка медработников: персонал отказывается выходить на смены, пока не поднимут оплату труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сможет ли премьер успокоить страну?

Пока получается плохо. А ведь именно в адрес Сунака летят претензии со стороны недовольных. Глава профсоюза медсестер Пэт Каллен даже выдвинула ультиматум британскому премьеру. По ее словам, сегодня в стране порядка 50 тысяч свободных вакансий в области медицины, а кандидатов – единицы. Работать за мизерные зарплаты не хочет никто. Но люди готовы даже потерять часть заработка, проводя время на забастовках, лишь бы достучаться до властей.

Пэт Каллен, глава профсоюза медсестер:

Премьер-министру нужно перестать прятаться за СМИ. Мы ждем переговоров. Я готова к ним и днем, и ночью. И жду конкретного ответа от премьера. В противном случае я боюсь, что мы вступим в новый год с эскалацией забастовок, которых никто из нашего медперсонала не заслуживает и не хочет.